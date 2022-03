Adèle Zouane : “De la mort qui tue” Espace Vélodrome Plan-les-Ouates Catégorie d’évènement: Plan-les-Ouates

Espace Vélodrome, le jeudi 5 mai à 20:00

La comédienne défie la mort, danse avec elle, la chante, joue à la chercher — en attendant de la trouver… Avec elle, sans détour, nous prenons enfin le temps d’y penser et de nous faire à l’idée une bonne fois (pour toutes ?). Quoiqu’il en soit, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin : c’est droit devant vous.

CHF 15.-

Pendant une heure sans sortie de secours, Adèle Zouane nous interroge, nous soulève le cœur et, surtout, nous fait mourir de rire autour du plus macabre des thèmes : la mort. Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 60, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates

