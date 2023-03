Sallertaine : Adèle Thomas Porcelaine Adèle Thomas Porcelaine Sallertaine Catégories d’Évènement: Sallertaine

Sallertaine : Adèle Thomas Porcelaine Adèle Thomas Porcelaine, 31 mars 2023, Sallertaine. Sallertaine : Adèle Thomas Porcelaine 31 mars – 2 avril Adèle Thomas Porcelaine Ouverture de l’atelier – boutique de Adèle THOMAS, céramiste et créatrice de bijoux en porcelaine au sein du village d’artisans de Sallertaine labellisé « Ville et Métiers d’Art ». D’une rencontre avec la porcelaine naissent des bijoux élégants et contemporains d’inspiration végétale ainsi que des petites sculptures comme des petits « cabinets de curiosité ». A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Adèle THOMAS proposera également des pièces utilitaires (bols, tasses…) aux visiteurs. Adèle Thomas Porcelaine 56 rue de verdun, 85300 SALLERTAINE Sallertaine 85300 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.adelethomas.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/adele_thomas_porcelaine/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 céramique bijou Adèle et Salomé

