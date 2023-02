ADELE BELMONT QUARTET « ROOTS ON THE MOON / RACINES MOUNE » BAISER SALE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

ADELE BELMONT QUARTET « ROOTS ON THE MOON / RACINES MOUNE » BAISER SALE, 29 juin 2023, PARIS.

Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Adèle Belmont piano/voix, Didier Guegdes guitare, Teddy Sorres cbasse/basse, Chris Henderson batterie

Adèle Belmont, la ferveur profonde du gospel, la passion lyrique, l'envoûtement du jazz présente son album « Roots on the Moon / Racines Moune », un projet de jazz teinté de couleurs world. Ses maitres, ses inspirateurs ont des visages et des noms bien connus : Miles Davis, Sarah Vaughan…. C'est ce qui propulse Adèle Belmont, originaire de la Martinique à vibrer ses racines. Envolées lyriques, rythmes jazzy, caribéens, gospel se côtoient et se séparent pour mieux s'entrelacer, dans son âme en accord, propulsés par la grâce et la puissance d'un souffle suave et chaud.

« Elle câline chaque onde, chaque note, chaque mot et chaque silence avec ce brin de folie qui transforme l'instant en un présent malicieux, passionné, et ô combien merveilleux ! Intemporelle aux essences plurielles, elle est unique, elle est Une. » M.A. Sejean

Sa voix entre en résonance avec la guitare de Didier Guegdes, la basse de Teddy Sorres sideman entre autres de Meddy Gerville et la batterie de Chris Henderson.

BAISER SALE PARIS
58, RUE DES LOMBARDS
Paris

