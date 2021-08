Lapte Lapte 43200, Lapte Adelaide et René Lapte Lapte Catégories d’évènement: 43200

Lapte

Adelaide et René Lapte, 27 novembre 2021, Lapte. Adelaide et René 2021-11-27 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-27 Théâtre Gérard Defour Le Bourg

Lapte 43200 Habile huis clos où Alexis Jebeile déroule le fil d’une vie amoureuse très mouvementée. De leur 1ère nuit jusqu’à leur dernier moment partagé , nous voici conviés à partager le quotidien de ce couple… http://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-14 par

Détails Catégories d’évènement: 43200, Lapte Autres Lieu Lapte Adresse Théâtre Gérard Defour Le Bourg Ville Lapte lieuville 45.18476#4.21514