Les p’tits Bricoleurs ADECL Lussac-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne Les p’tits Bricoleurs ADECL Lussac-les-Châteaux, 20 décembre 2023, Lussac-les-Châteaux. Lussac-les-Châteaux,Vienne Rendez-vous à l’ADECL / Atelier sur le thème de la cuisine de Noël.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:00:00. .

ADECL La Mignonnière

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Rendez-vous at ADECL / Christmas cooking workshop Cita en la ADECL / Taller sobre el tema de la cocina navideña Treffpunkt ADECL / Workshop zum Thema Weihnachtsküche

ADECL Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/