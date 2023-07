Matrimoine[s] ? ADEC – Maison du théâtre amateur Rennes, 15 septembre 2023, Rennes.

Matrimoine[s] ? Vendredi 15 septembre, 09h30 ADEC – Maison du théâtre amateur entrée libre sur inscription

Patrimoine des femmes ? Patrimoine par les femmes ? Ou matrimoine(s) ? Universitaires, membres d’associations et artistes viendront échanger et débattre le temps d’une journée d’étude en ouverture des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine.

ADEC – Maison du théâtre amateur 45 rue Papu, 35000, Rennes Rennes 35000 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne Regroupés au sein du mouvement associatif de l'A.D.E.C. (Art Dramatique Expression Culture) depuis 1970, les praticiens amateurs de théâtre ont décidé de mettre en commun des livres, du matériel, des costumes ainsi que des moyens de mettre en place des formations et des rencontres avec des professionnels, dans un esprit d'éducation populaire, de cultures partagées et d'exigence artistique.

Fort de ce mouvement, l’ADEC, avec sa Maison du théâtre amateur de Rennes, s’est imposée comme le premier centre de ressources d’Ille-et-Vilaine.

Composée d’un théâtre, d’une bibliothèque théâtrale de prêt et d’une équipe professionnelle, l’ADEC accompagne, développe et valorise le théâtre des amateurs sur le territoire du département et de la Bretagne. En métro, arrêt Anatole France ou République / En bus : C2 arrêt Horizons ; C4 et 11 arrêt Chèques Postaux

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

Bretagne Culture Diversité