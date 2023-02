ADE (Tournée) L’OLYMPIA, 29 novembre 2023, PARIS.

La nature se reconstruit après le passage des ouragans, mais qu'en est-il des jeunes filles ? Sans temps mort après l'adolescence, Adé a embarqué à bord de Thérapie Taxi, vrombissant trio au succès supersonique, affolant les scènes d'Europe et les compteurs du streaming comme celui des ventes de disques durant cinq années cavalées à toutes blindes. Lucide quant à l'éphémère endurance que le carburant de leur insolente jeunesse leur accorderait, le groupe avait acté dès le départ la fin de la course et il s'y tiendra, sans regret mais avec l'assurance d'avoir accompli l'essentiel. Deux albums, un ep d'adieu, des chansons qui ont marqué une génération, des milliers de souvenirs d'exaltation collective et aucun nuage durant le trajet, sinon celui du COVID qui les a conduits à repousser d'un an leur dernière tournée pour la route. Aussi, quand Thérapie Taxi donne son ultime concert au Zénith de Paris, en octobre 2021, Adé a déjà largement entamé sa métamorphose. Un duo avec Benjamin Biolay (Parc fermé) l'a identifiée autrement, capable d'autres registres que celui qui était le sien avec le groupe. L'ouragan passé, la nature l'a remise à sa place. Et les aléas du confinement font naître en elle des envies de repli, seule avec une guitare, à écrire et composer des jours durant des dizaines de chansons qu'elle ne dévoilera pas mais qui constituent un prélude nécessaire à cette nouvelle aventure. De son passage éclair sous les lumières, elle a conservé le goût de l'embrasement, de la vitesse, et malgré les heures qui s'étirent au cours de cette année 2020 au ralenti, elle enchaine, garde son cap, efface et recommence. Les chansons suivantes seront les bonnes.

