EUR Une soirée dans la cadre du FESTIVAL AVEC LE TEMPS 2023



Rendez-vous en mars 2023 pour la 25e édition du Festival Avec Le Temps [ALT#25] qui célébrera comme à son accoutumée, une scène actuelle francophone plurielle, à Marseille et alentours.



Cette soirée du festival met à l’honneur la pop française sous toutes ses formes. En passant par la pop luxuriante et country futuriste d’Adé, les notes entrainantes et mystérieuses de Fishbach et l’esthétique douce et planantes de Since Charles



• Adé, à cheval entre pop luxuriante et country futuriste, traverse les multiples paysages de l’amour et ses météos changeantes avec son premier album solo Et Alors ?



• Fishbach, créature insaisissable, nous entraîne dans la forêt de son nouveau disque à la fois mystérieux et précis Avec les yeux composé loin de la ville dans les Ardennes.



• Since Charles chanteur et musicien a choisi cette saison automnale idéale pour revenir avec un nouveau single Langueure, en attendant un EP à venir en mars prochain.

Retrouvez Adé + Fishbach + Since Charles en concert à l’Espace Julien Marseille le 16 mars 2023, Festival Avec le Temps #25.

