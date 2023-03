ADDITION THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

ADDITION THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL, 29 avril 2023, NANTES. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 19:00 (2023-04-28 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros. Hier soir, Axel a invité ses deux meilleurs amis Jules et Antoine à dîner au restaurant. Ce matin, il regrette d'avoir payé l'addition et leur demande de le rembourser. Antoine sort son chéquier, Jules sort de ses gonds. Une comédie qui raconte un week-end pendant lequel trois amis, en pleine crise de la trentaine, vont tout compter : leurs défauts, leurs manques, leurs jalousies, leurs coups bas, leurs maîtresses et même leurs points au ping-pong ! THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES 5, rue Lekain Loire-Atlantique

