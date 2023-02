ADDIS BLACK MAMBA LE BIJOU TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ADDIS BLACK MAMBA LE BIJOU, 17 février 2023, TOULOUSE. ADDIS BLACK MAMBA LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 21:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Quittons les doux chemins de la chanson francophone. Sonnez trompettes et saxophones, jouez guitares, basses, batteries et flu?tes ! Addis Black Mamba est de retour au Bijou pour fe?ter dignement sa sortie d’album. Ici, le jazz est cosmopolite. Il emprunte au funk, a? l’afrobeat et au rock. Dans un e?lan collectif et festif, Addis Black Mamba va bousculer Le Bijou, faisant la part belle a? la puissance des cuivres et au rythme des percussions. Votre billet est ici LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne Quittons les doux chemins de la chanson francophone.

Sonnez trompettes et saxophones, jouez guitares, basses, batteries et flu?tes !

Addis Black Mamba est de retour au Bijou pour fe?ter dignement sa sortie d’album. Ici, le jazz est cosmopolite. Il emprunte au funk, a? l’afrobeat et au rock. Dans un e?lan collectif et festif, Addis Black Mamba va bousculer Le Bijou, faisant la part belle a? la puissance des cuivres et au rythme des percussions. .15.0 EUR15.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu LE BIJOU Adresse 123, avenue de Muret Ville TOULOUSE Tarif 15.0-15.0 lieuville LE BIJOU TOULOUSE Departement Haute-Garonne

LE BIJOU TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

ADDIS BLACK MAMBA LE BIJOU 2023-02-17 was last modified: by ADDIS BLACK MAMBA LE BIJOU LE BIJOU 17 février 2023 Le Bijou Toulouse

TOULOUSE Haute-Garonne