Addis Black Mamba Le Bijou Toulouse, mercredi 27 mars 2024.

Addis Black Mamba Addis Black Mamba explore l’univers de la musique éthio-jazz, imaginant un univers sonore coloré d’afrobeat, de jazz actuel, de funk et de rock. 27 29 mars Le Bijou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T21:30:00+01:00 – 2024-03-27T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T21:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:00:00+01:00

Addis Black Mamba explore l’univers de la musique éthio-jazz, imaginant un univers sonore coloré d’afrobeat, de jazz actuel, de funk et de rock.

Des gemmes des années 60 aux purs grooves contemporains, de la mémoire réinventée à l’improvisation débridée, Addis Black Mamba puise dans l’essence de l’éthio-jazz pour façonner un jazz cosmopolite. Leurs compositions nourries des arcanes panafricaines modèlent à la fois grands espaces et bruits de la cité. « Un voyage imaginaire, on peut aller partout avec Addis Black Mamba. » Banzzaï, France Musique

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-bijou.net/addisblackmamba »}]

concert jazz