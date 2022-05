Addes Botmeur. Randonnée “Boucle de l’Arrée”.

2022-05-15 09:45:00 – 2022-05-15 Nos circuits de 16 à 22 km, soit environ cinq heures de marche, empruntent des tracés peu connus sur les communes de Botmeur, Saint-Rivoal, Saint-Cadou, Commana, Plounéour-Menez, La Feuillée, Berrien, Brennilis ou Brasparts.

Bonnes chaussures indispensables. Rendez-vous à 9 h 45 à l’ancienne école de Botmeur. Durée : env. 7 h. Apporter son pique-nique. Tarif : 13 €. Moins de 14 ans : 10 €. dernière mise à jour : 2022-04-28 par

