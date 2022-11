Addes Botmeur « Rando Rêve de Dragon » à Botmeur Botmeur Botmeur Catégories d’évènement: Botmeur

Finistère Botmeur Jeu conté. Depuis plus de 1.000 ans, un dragon dort sous les monts d’Arrée protégé par le petit peuple de la forêt. Il parle dans ses rêves de trésors perdus… Venez avec les lutins chercher la piste menant au rêve du dragon. 3 km. Départ à 14 h15 de l’ancienne école de Botmeur. Gâteaux et boisson au retour. Contes à couvert en cas d’intempéries. Durée rando : env. 2 h. Enfants à partir de 5 ans. Tarif : 8 € – 7 € à partir de 5 personnes. Dates 2022. Dimanche 27 mars – Samedi 23 avril – Vendredis 08, 15, 22 et 29 juillet – Vendredi 26 août – Dimanche 02 octobre – Dimanche 04 décembre – Vendredi 30 décembre. addesbotmeur@orange.fr +33 2 98 99 66 58 http://www.arree-randos.com/ Botmeur

