Addes Botmeur. Rando du Petit Matin à Botmeur.



2022-07-28 – 2022-07-28

Bale tarzh an deiz. Quel que soit l’heure, la saison ou le temps, marcher dans les landes, les marais et sur les arêtes rocheuses de l’Arrée fait vivre des moments exceptionnels. Et, au retour, la surprise du petit déjeuner du terroir…

Vu de Botmeur, le Yeun Elez paraît , par temps clair, à mi-journée, comme une calme étendue de champs verts puis ocres qui enserrent l’étendue d’eau du lac de Brennilis. Mais au petit matin, quelles surprises !

Selon les saisons et les conditions météo, le paysages change du tout au tout : mystérieux sous un manteau de nuages, hostile par un vent tempétueux, figé dans le silence sous le frimas, lumineux sous le soleil levant qui écorche lentement la brume. Assurément, chaque randonnée du petit matin revèle des plaisirs inconnus à mesure que le chemin s’élève vers les crêtes de l’Arrée.

La nature s’éveille en même temps vous. Au-dessus des fougères, entre deux escarpements rocheux, se distinguent le mont St-Michel de Brasparts, le Tuchenn Gador, le Roc’h Trévezel. Des écharpes de brume jouent dans la bruyère. Au loin, la baie de Morlaix scintille aux premiers rayons.

Par un circuit d’un peu plus de 8 km, Notre guide et conteur vous conduira vers les carrières d’ardoise de Commana en passant par les landes et le roc’h Bichourel, puis vous fera passer près des sources de l’Elorn à travers une vallée encore sauvage au pied du Tuchenn Gador, l’un des points culminants de la Bretagne.

Au retour, l’équipe Addes vous aura préparé un copieux petit déjeuner du terroir avec crêpes, pain bio, patés de producteurs locaux, confitures de l’Arrée, café, thé, etc. De quoi se remettre d’un départ matinal (entre 6 h et 8 h selon la saison) et des fatigues du chemin.

8,5 km. Départ de l’ancienne école de Botmeur. Durée rando : env. 3 h. Adultes : 15 €. – Moins de 14 ans : 10 €. Public ado/adultes – Non adaptée aux enfants de moins de 8 ans.

Jeudi 21 juillet (6h) – Jeudi 28 juillet (6h) – Jeudi 04 août (6h) – Jeudi 11 août (6h10) – Jeudi 18 août (6h20) – Jeudi 25 août (6h30) – Dimanche 02 octobre (7h25) – Dimanche 04 décembre (8h)

