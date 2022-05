Addes Botmeur. Rando “des Petits Animaux” Botmeur Botmeur Catégories d’évènement: Botmeur

Finistère

Addes Botmeur. Rando “des Petits Animaux” Botmeur, 18 mai 2022, Botmeur. Addes Botmeur. Rando “des Petits Animaux” Botmeur

2022-05-18 10:15:00 – 2022-05-18

Botmeur Finistère Botmeur Balade dans les bois avec contes, musique et marionnettes. Lannig le petit renard vous emmène dans la forêt à la rencontre de ses amis pour écouter leurs histoires et leurs chansons. Une aventure pleine de surprises sur le chemin des petits animaux.

1,5 km. Départ à 10 h 15 de l’ancienne école de Botmeur. Contes à couvert en cas d’intempéries. Durée rando : env. 2 h. Enfants à partir de 3 ans. Tarif : 8 € – 7 € à partir de 5 personnes. addesbotmeur@orange.fr +33 2 98 99 66 58 http://www.arree-randos.com/ Balade dans les bois avec contes, musique et marionnettes. Lannig le petit renard vous emmène dans la forêt à la rencontre de ses amis pour écouter leurs histoires et leurs chansons. Une aventure pleine de surprises sur le chemin des petits animaux.

1,5 km. Départ à 10 h 15 de l’ancienne école de Botmeur. Contes à couvert en cas d’intempéries. Durée rando : env. 2 h. Enfants à partir de 3 ans. Tarif : 8 € – 7 € à partir de 5 personnes. Botmeur

dernière mise à jour : 2022-04-28 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

Détails Catégories d’évènement: Botmeur, Finistère Autres Lieu Botmeur Adresse Ville Botmeur lieuville Botmeur Departement Finistère

Botmeur Botmeur Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/botmeur/

Addes Botmeur. Rando “des Petits Animaux” Botmeur 2022-05-18 was last modified: by Addes Botmeur. Rando “des Petits Animaux” Botmeur Botmeur 18 mai 2022 Botmeur finistère

Botmeur Finistère