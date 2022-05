Addes Botmeur organise un Marché Festif à Botmeur.

2022-05-13 – 2022-05-13 Pour la fête de la Bretagne, l’association Addes Botmeur organise “Tous en à vos planches” pour le prochain marché festif le vendredi 13 mai 2022 à partir de 17h30 à la salle Fanch Abgrall de Botmeur.

