Adapter son logement : aides et conseils Maison des Aînés et des Aidants Rennes, lundi 15 avril 2024.

Conseils et astuces pour mieux vivre chez soi (aménagement de son logement, aides financières…) en visitant l’appartement témoin. 2 – 15 avril 1

Du 2024-04-02 14:00 au 2024-04-15 15:30.

Accompagné par une professionnelle du Centre de développement pour l’habitat et l’aménagement du territoire (CDHAT), venez visiter l’appartement témoin à la Maison des Aînés et des Aidants afin d’avoir des conseils et astuces personnalisés pour mieux vivre chez soi.

Maison des Aînés et des Aidants 34 place du colombier Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine