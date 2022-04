Adapter ou rénover son logement, découvrir les aides possibles et être accompagnés dans son projet Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui sur rendez-vous Ces permanences sont ouvertes aux ménages de Nantes Métropole : • ayant besoin de conseils et informations sur la rénovation énergétique, sur critères de ressources (munissez-vous de votre avis d’imposition), • ayant besoin de conseils et informations sur l’adaptation du logement au vieillissement et au handicap, • ayant un dossier en cours chez Soliha (votre projet est accompagné par un chargé d’opération – conseiller financier de Soliha et vous avez des questions !) Sur RDV à la Maison de l’Habitant : contacter le 02 40 44 99 44. Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240449944

