Adapter ou rénover son logement : découvrir les aides possibles et être accompagné dans son projet Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Adapter ou rénover son logement : découvrir les aides possibles et être accompagné dans son projet Maison de l’Habitant, 23 février 2022, Nantes. 2022-02-23

Horaire : 09:00 12:00

Gratuit : oui Sur rendez-vous : 02 40 44 99 44 Deux fois par mois, l’association Soliha tient une permanence à La Maison de l’Habitant pour vous accompagner dans votre projet de travaux, de rénovation énergétique ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap. Ces permanences s’adressent aux habitants des communes de Nantes Métropole : ayant besoin de conseils et d’informations sur la rénovation énergétique et les aides financières sur critères de ressources ; ayant besoin d’être renseignés sur les aides et les possibilités d’aménagement et d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap ; et enfin, aux personnes ayant déjà un dossier en cours avec Soliha. Entretiens individuels gratuits, sur RDV 2 dates en février 2022 : mercredi 9 et mercredi 23, de 9h à 12h puis de 14h à 17h. Créneaux de RDV de 30 à 60 min. (selon objet) Plus d’infos et prises de RDV uniquement par téléphone au 02 40 44 99 44 (Soliha) Maison de l’Habitant adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240449944 https://soliha.fr/

