Dans le cadre des activités du mois de la francophonie, l’AUF Moyen-Orient organise « Les jeudis de la francophonie » en collaboration avec L’Orient-Le Jour Il s’agit d’une série de trois table-rondes interactives, retransmises en direct sur Facebook depuis le Centre d’Employabilité Francophone (#CEF) de Beyrouth. La première table-ronde aura lieu jeudi 3 mars à 11h00 (heure de Beyrouth), avec pour titre : Adapter le système éducatif aux impératifs économiques et sociaux. Le cas du Liban. Prendront part au débat : • SE M. Abbas Halabi, Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. • Prof. Slim Khalbous, Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie • M. Fady Gemayel, Président de l’Association des industriels libanais. • Mme Dolla Sarkis, Vice-rectrice de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Animation/modération : Mme Roula Douglas, Responsable de la page Campus de L’Orient-Le Jour Le débat sera retransmis en Live sur Facebook : [https://lnkd.in/e8W6S6cu](https://www.facebook.com/lorientlejour) [https://lnkd.in/gFXT6JC](https://www.facebook.com/aufinternational) [https://lnkd.in/eY7gGqd](https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient) Dans le cadre des activités du mois de la francophonie, l’AUF Moyen-Orient organise « Les jeudis de la francophonie » en collaboration avec L’Orient-Le Jour Beyrouth Beyrouth Beirut Beirut

