Adaptations des plantes aux milieux extrêmes Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Adaptations des plantes aux milieux extrêmes Conservatoire et Jardin botaniques, 5 juillet 2022, Chambésy. Adaptations des plantes aux milieux extrêmes

Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 5 juillet à 12:30

Elles ont dû s’adapter aux forts écarts de température, à la sécheresse et à une luminosité intense. Elles s’acclimatent bien sous nos latitudes, sur les murs exposés au sud. Les mardis, à la pause de midi, découvrez la richesse des collections du plus grand Jardin botanique de Suisse et de son Conservatoire. D’avril à novembre, participez aux visites thématiques. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

Venez découvrir les plantes des milieux inhospitaliers originaires de nos montagnes, de Méditerranée ou d’Afrique. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-05T12:30:00 2022-07-05T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambesy/

Adaptations des plantes aux milieux extrêmes Conservatoire et Jardin botaniques 2022-07-05 was last modified: by Adaptations des plantes aux milieux extrêmes Conservatoire et Jardin botaniques Conservatoire et Jardin botaniques 5 juillet 2022 Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Chambésy