Adaptation théâtrale de Robinson Crusoë pour les enfants

Adaptation théâtrale de Robinson Crusoë pour les enfants, 12 juillet 2022, . Adaptation théâtrale de Robinson Crusoë pour les enfants



2022-07-12 11:00:00 – 2022-07-12 15:00:00 Adaptation pour les enfants du classique de la littérature. La mise en scène invite les enfants au voyage et les fait réfléchir sur la notion d’égalité… Acaly dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville