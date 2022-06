Adaptation théâtrale de Robinson Crusoë pour les enfants

Adaptation théâtrale de Robinson Crusoë pour les enfants, 11 juillet 2022, . Adaptation théâtrale de Robinson Crusoë pour les enfants



2022-07-11 – 2022-07-11 10 10 10 Adaptation pour les enfants du classique de la littérature. La mise en scène invite les enfants au voyage et les fait réfléchir sur la notion d’égalité… Adaptation pour les enfants du classique de la littérature. La mise en scène invite les enfants au voyage et les fait réfléchir sur la notion d’égalité… Adaptation pour les enfants du classique de la littérature. La mise en scène invite les enfants au voyage et les fait réfléchir sur la notion d’égalité… grandsoissons dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville