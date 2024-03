Adapater son jardin aux changements climatiques Cherveux, mercredi 20 mars 2024.

Adapater son jardin aux changements climatiques Cherveux Deux-Sèvres

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie territorial, la communauté de communes Haut Val de Sèvre organise, en partenariat avec le CPIE de Gâtine Poitevine, une sortie Adapter son jardin aux changements climatiques .

Le changement climatique a déjà des conséquences sur votre jardin et sur vos habitudes de vie au quotidien.

En même temps que les végétaux doivent répondre et s’adapter à ces nouvelles contraintes, comment pouvez-vous gérer les épisodes météorologiques les plus extrêmes ?

Dans cet atelier découvrez les astuces pour adapter dès aujourd’hui votre jardin.

Inscription obligatoire. Le lieu précis du rendez-vous vous sera donné par mail à la suite de votre inscription.

Durée 3 h

Prévoir des chaussures adaptées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:00:00

fin : 2024-03-20 17:00:00

Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jardin@cpie79.fr

