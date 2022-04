Adana Twins + Boston 168 + Osch + Dysk – CB x Mirage Marseille 3e Arrondissement, 23 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Adana Twins + Boston 168 + Osch + Dysk – CB x Mirage Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-04-23 – 2022-04-23 Cabaret Aléatoire 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

12 Mirage – Audio Visuel Show

Un mirage n’est pas une illusion d’optique, qui est une déformation mentale d’une image due à une interprétation erronée du cerveau. Ce n’est pas non plus une hallucination puisqu’on peut le photographier : un mirage a la même réalité que l’image d’un objet dans un miroir. Une installation visuelle unique pour un show audiovisuel hors normes.



Line Up



• Adana Twins (TAU, Watergate, Diynamic – Hamburg, Allemagne)

Tech House, Deep, Melodic

Vision musicale unique.

Depuis leur première grande percée en 2012, les Adana Twins se sont forgé une réputation sans faille, affinant constamment leur son, repoussant les limites de leur ambition musicale et évoluant organiquement au fil du temps. Animés par un désir profond de transmettre des émotions à travers la musique électronique tout en élargissant leurs horizons créatifs, le duo allemand travaille ensemble depuis 2006, fusionnant l’amour de Benjamin pour le hip-hop et la passion de Friso pour la musique de club.



• Boston 168 (Enemy, Involve, Attic music – Turin, Italie)

Psychedelic, Acid, Techno

Scientifiques à la recherche de nouveaux espaces de gravité et de trous noirs sonores Boston 168 est un laboratoire de création sonore : Sergio Pace et Vincenzo Ferramosca sont deux chercheurs en électronique, qui ont passé des années à travailler sur la vivisection du son afin de créer de nouvelles solutions pour la substance techno.



• Osch (Marseille, France)

House, Groove

Chineurs de sonorités ethniques et orientales.

Les deux amis arpentent les nuits marseillaises et ses alentours depuis plus d’un an. Leur sens du groove et leur versatilité les a conduit à jouer dans de nombreux environnements, parfois entourés des plus grands noms internationaux, ou des collectifs locaux dont ils s’inspirent souvent.



• Dysk (Marseille, France)

Minimal, house et deep techno. ⁠ ⁠

Alliance groovy.

Dysk aka Dys & Krone sont deux des trois membres fondateurs de l’organisation française In’Oubliables. Dans la lignée de leur association, leurs influences et styles musicaux sont nombreux, mais ils s’appliquent toujours à trouver le groove.

Carte blanche Mirage. Rendez-vous le 23 avril.

http://www.cabaret-aleatoire.com/programmation

