Gratuit : oui sur réservation : 02 40 69 68 52 – contact@anneauxdelamemoire.org Dans sa loge, Adama pensive se met à écrire. Perdue dans ses pensées, elle s’endort et rêve. Commence alors un long voyage onirique riche en couleurs où les musiques, les chants et les saveurs s’entremêlent. À travers le regard d’Adama et ces années écoulées faites de traditions, métissage, de douleur, d’espoirs et de partage, c’est une certaine histoire de la musique qui nous est contée. Un spectacle touchant qui vibre au son des musiques africaines et noires-américaines.Proposé par les Anneaux de la Mémoire. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

