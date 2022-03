Adama Espace Cosmopolis, 14 mai 2022, Nantes.

Adama

Espace Cosmopolis, le samedi 14 mai à 19:00

Dans sa loge, Adama pensive se met à écrire. Perdue dans ses pensées, elle s’endort et rêve. Commence alors **un long voyage onirique** riche en **couleurs** où les **musiques,** les **chant**s et les **saveurs** s’entremêlent. À travers le regard d’Adama et ces années écoulées faites de **traditions,** **métissage,** de **douleur**, d’**espoirs** et de **partage**, c’est une certaine **histoire de la musique** qui nous est contée. Un spectacle touchant qui vibre au son des **musiques africaines et noires-américaines.** **Youenn Landreau** : basse **Bertrand Dabo** : batterie, percussions, choeurs **Simon Nwambeben** : guitare, chant, danse, percussions **Dana Luciano** : chant, danse, percussions [www.anneauxdelamemoire.org](https://www.anneauxdelamemoire.org)

Entrée gratuite, sur réservation

Spectacle musical et métissé de Dana Luciano et Simon Nwambeben.

Espace Cosmopolis 18 rue Scribe Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



