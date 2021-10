Adama – Dana Luciano & Simon Nwambeben Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 14 janvier 2022, Nantes.

Concerts le 14 janvier 2022 à 14h30 et à 20h30

Horaire : 14:30 15:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Concerts le 14 janvier 2022 à 14h30 et à 20h30

Conte musical métissé.Depuis la case de l’Oncle Tom jusque sur les marches du Théâtre Graslin où Nantes accueillait le premier concert de jazz donné sur le continent européen, Adama raconte, à travers la musique, ces années écoulées faites de traditions, métissage, de douleur et d’espoirs. De la musique africaine, en passant par le negro-spiritual et le blues, le jazz et les musiques du monde nous arrivent. Avec Dana Luciano, chant, et Simon Nwambeben, chant et guitare. Durée : 1hTout public

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr