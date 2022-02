ADAM LALOUM & L’ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES Scène 55, 19 mars 2022, Mougins.

ADAM LALOUM & L’ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES

Scène 55, le samedi 19 mars à 20:30

Le pianiste **Adam Laloum** a reçu une reconnaissance internationale en remportant en 2009 le 1er Prix du prestigieux concours Clara Haskil. En 2017, il remporte les Victoires de la Musique dans la catégorie « Instrumentiste de l’Année ». Il se produit en concerto avec les orchestres prestigieux, et en récital dans les plus grandes salles, principalement en Europe, et au Japon. Ses enregistrements sont encensés par la critique et couronnés de récompenses : « Diapason d’or de l’année 2014 », « Grand Prix de l’Académie Charles Cros »…Musicien de chambre passionné, Adam Laloum fait paraître, avec le Trio les Esprits, plusieurs disques consacrés à Schubert et Brahms. Son album avec l’altiste Lise Berthaud consacré à Schumann, Schubert et Brahms est également récompensé d’un Diapason d’or. Adam Laloum est tout simplement l’un des plus grands talents de sa génération. Depuis plus de 40 ans, **l’Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur** sillonne les routes de France pour offrir au public ses programmes innovants et audacieux, menés par des artistes de renom et de qualité. Chaque saison, il propose une centaine de concerts symphoniques, de musique de chambre et jeune public. Fondé en 1975, l’Orchestre, qui a reçu en 2005 une Victoire d’honneur pour l’ensemble de son travail, est aujourd’hui dirigé par **Benjamin Levy**. Début 2022, l’Orchestre de Cannes s’est vu attribué le label « Orchestre national en région », par le Ministère de la Culture. Il devient donc **l’Orchestre National de Cannes**. **Programme :** **Wolfgang Amadeus Mozart** Concerto pour piano et orchestre n°24, en do m, KV 491 **Johannes Brahms** Sérénade n°1, en ré M, op. 11

Hors-abonnement // Tarif AA // Durée 1H // Tout public

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins



