Adam Green La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h30 à 23h30

.Tout public. payant

Sur réservation

Adam Green est de retour à la Gaîté Lyrique avec son Moping in Style Tour ! Rendez-vous dans la Grande salle pour un concert mémorable de l’un des piliers du folk/rock, accompagné pour l’occasion de cordes !

Adam Green est un artiste multi-casquettes : il est auteur-compositeur, cinéaste, artiste visuel et poète. Cofondateur du groupe The Moldy Peaches et auteur de onze albums solo, ses chansons ont été interprétées par des artistes aussi divers que The Libertines, Carla Bruni, Kelly Willis, Dean & Britta et Will Oldham. Les peintures et les sculptures d’Adam Green ont fait l’objet d’expositions en Amérique, en Asie et en Europe, notamment en 2016 au musée de la Fondation Beyeler à Bâle, en Suisse. Il a écrit et réalisé le premier long métrage entièrement tourné avec un iPhone, The Wrong Ferarri (2010), et Adam Green’s Aladdin (2016), que Buzzfeed.com a décrit comme « le film le plus trippant jamais réalisé ». Ces dernières années, Adam Green a écrit une série de romans graphiques et de livres de poésie.

Annoncé en octobre 2023, l’album »Moping In Style : A Tribute to Adam Green » comprend des reprises des chansons de Green par Regina Spektor, Father John Misty, Frankie Cosmos, Devendra Banhart et Sean Ono Lennon, entre autres.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.gaite-lyrique.net/evenement/adam-green-3 https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.gaite-lyrique.net/evenement/adam-green-3

©ronjaburkard