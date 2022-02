ADAM CARPELS la Cave aux Poètes, 4 mars 2022, Roubaix.

ADAM CARPELS

la Cave aux Poètes, le vendredi 4 mars à 20:00

### ADAM CARPELS C’est une odyssée que nous propose **Adam Carpels**, pas si nouveau venu dans le paysage des musiques électroniques made in France et sans frontières. C’est un voyage allant de la Bass Music à l’Electronica organique en passant par le Hip Hop, une production mêlant l’onirique à la violence du réel qui transporte dans un monde plein d’aspérités, aux passerelles multiples, ce monde identifiable d’Adam Carpels. Après avoir travaillé pour et au sein de différents projets des Hauts de France et de Paris : Thérèse, Lexa Large, Lucius… l’année 2020, du chaos, voit le producteur Lillois se lancer dans son projet solo. Conscient de proposer un son cinématographique, il décide de s’associer pour le live au vidéaste et VJ Sofian Hamadaïne-Guest avec qui il travaille sur la thématique visuelle de l’exode et du voyage. Sur scène, les vidéos en prises de vue réelles du VJ permettent de donner une tout autre dimension à la musique d’Adam Carpels. Le combo nous embarque ainsi dans un fl ux audiovisuel de paysages urbains et de nature sauvage. Repéré et désormais accompagné par La Cave aux Poètes, intégré au dispositif Hello Music (regroupement des 5 salles de l’agglomération Lilloise), il a été au cœur de l’actualité en cette fin d’année 2021 avec une sortie d’EP et des programmations au Reeperbahn et au MaMA. Adam Carpels compte des expériences live édifiantes : aftershow de 667, 1ères parties de Féfé & Leeroy, Makala, Microphone Check, Le Chapelier Fou, dernières éditions des Festivals Tour de Chauffe et Crossroads… Il est aussi partie intégrante du projet Thérèse en tant que compositeur et musicien de scène, signé en booking chez WART (Jeanne Added, Acid Arab…) et en édition chez Chancy Publishing (comme son projet solo). Adam Carpels a également mené des ateliers révélateurs de son engouement pour la transmission et l’interac-tion : création d’un spectacle musical pour enfants et éveil musical avec l’UFCV en 2017, ateliers de beatmaking au sein de l’ARA (école de musique de Roubaix), des ateliers audiovisuels dans le cadre du dispositif PEPS en 2020, un échange musical avec le Sénégal impulsé par le Flow (salle Lilloise) en 2021/2022… Pour citer quelques unes de ses influences en point d’orgue : Four Tet / Burial / Flako / Massive Attack / Shi-geto / Commodo / Nosaj Thing / Jamie XX / Floating Points… ### VELOURS 808 Au croisement des cultures, **VELOURS808** joue la musique d’un langage universel. Une sélection musicale provenant de tous les continents, de 1900 à aujourd’hui, entre morceaux traditionnels, sorties de labels, field recordings et édits personnels.

Tarif : 6€

+ VELOURS 808

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T23:00:00