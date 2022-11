NFT ET DROIT D’AUTEUR ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) Paris Catégorie d’évènement: Paris

NFT ET DROIT D’AUTEUR ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques), 18 novembre 2022, Paris. NFT ET DROIT D’AUTEUR Vendredi 18 novembre, 17h30 ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques)

inscription obligatoire sur sphinx

NFT ET DROIT D’AUTEUR ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) 11 rue Duguay Trouin 75006 paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Île-de-France Conférence d’ouverture du double diplôme M2/LLM Propriété intellectuelle fondamentale et technologies numériques – Université Paris-Saclay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T17:30:00+01:00

2022-11-18T21:30:00+01:00 @istock

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) Adresse 11 rue Duguay Trouin 75006 paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Ville Paris lieuville ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) Paris

ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

NFT ET DROIT D’AUTEUR ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) 2022-11-18 was last modified: by NFT ET DROIT D’AUTEUR ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) 18 novembre 2022 ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) Paris Paris

Paris