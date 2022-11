Ad limina luminis Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’évènement: île de France

Ad limina luminis Bibliothèque publique d’information, 25 novembre 2022, Paris. Le vendredi 25 novembre 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Le duo Zyia joueront la partition Ad limina luminis de Bertrand Plé lors d’un moment musical précédé d’une rencontre : un événement organisé par la Bpi dans le cadre du cycle « Réverbérations ». Pour cette nouvelle séance du cycle Réverbérations, les éditions Microsillons vous proposent d’ouvrir la partition de la dernière pièce du jeune compositeur Bertrand Plé, Ad limina luminis, pour découvrir les défis propres à l’édition d’une partition contemporaine. La rencontre sera suivie d’un moment musical au terme duquel le duo Zya, violon et violoncelle, donnera vie à la partition en présence de son compositeur. Philippe Hurel, Traits d’union (15′)

Bertrand Plé, Ad limina luminis (12′) Avec Apolline Kirklar et Lucie Arnal (duo Zyia), violon et violoncelle

Claire Fonvieille, éditions Microsillon

Bertrand Plé, compositeur Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/ad-limina-luminis/ contact.communication@bpi.fr

© Raquel Panos Duo Zyia

