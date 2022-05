AD LIBIDO – Festival des cuivres

AD LIBIDO – Festival des cuivres, 14 mai 2022, . AD LIBIDO – Festival des cuivres

2022-05-14 – 2022-05-14 Ad Libido est un spectacle musical burlesque tout public, interprété par les quatre instrumentistes-comédiens de la compagnie 1084°C.

Construit sur un livret original de Sandrine Montcoudiol, Ad Libido intègre un répertoire varié (classique, jazz, musiques de films, improvisations, …) arrangé pour quatre cuivres.

Ces quatre musiciens ont tout pour eux : la beauté, la jeunesse, le talent. Ne leur manque qu’une chose : l’amour, le vrai, le grand, l’unique. Ensemble (car l’union fait la force), ils le cherchent, chacun à leur manière.

Quatre Don Juan frémissants, redoutables ou inexpérimentés, timides ou audacieux, viennent à votre rencontre. Seront-ils à la hauteur de leurs ambitions ? Rencontreront-ils la perle rare ?

Initialement prévu le samedi 22 janvier, reporté au samedi 14 mai 2022 Ad Libido est un spectacle musical burlesque tout public, interprété par les quatre instrumentistes-comédiens de la compagnie 1084°C. Ad Libido est un spectacle musical burlesque tout public, interprété par les quatre instrumentistes-comédiens de la compagnie 1084°C.

Construit sur un livret original de Sandrine Montcoudiol, Ad Libido intègre un répertoire varié (classique, jazz, musiques de films, improvisations, …) arrangé pour quatre cuivres.

Ces quatre musiciens ont tout pour eux : la beauté, la jeunesse, le talent. Ne leur manque qu’une chose : l’amour, le vrai, le grand, l’unique. Ensemble (car l’union fait la force), ils le cherchent, chacun à leur manière.

Quatre Don Juan frémissants, redoutables ou inexpérimentés, timides ou audacieux, viennent à votre rencontre. Seront-ils à la hauteur de leurs ambitions ? Rencontreront-ils la perle rare ?

Initialement prévu le samedi 22 janvier, reporté au samedi 14 mai 2022 Compagnie 1084°C dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville