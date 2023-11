AD Industries Hydraulics AD Industries Hydraulics Gurmençon, 25 novembre 2023, Gurmençon.

AD Industries Hydraulics

Fondé en 2004, AD Industries est un groupe industriel spécialisé en ingénierie mécanique, hydraulique et composite, fort de ses 11 sites de productions spécifiques et complémentaires.

Aujourd’hui nous sommes devenus une référence parmi les sous-traitants motoristes du secteur aéronautique et spatial, et nous intervenons également dans les secteurs de la Défense, de l’Energie, du Médical et de l’Automobile.

Le site AD Hydraulics basé à Gurmençon est spécialisé dans la mécanique de précision. Il intervient dans la conception d’ensembles hydrauliques et d’injecteurs.

Dans le cadre de la Journée du Patrimoine Economique, nous vous proposons plusieurs visites et ateliers sur une heure avec au programme :

Visite de nos ateliers et présentations des métiers

Découverte de nos productions

Ateliers participatifs pour les petits et les grands

Nos portes vous sont grandes ouvertes, quel que soit votre âge, nous vous invitons à découvrir notre usine et à explorer le savoir-faire de nos experts !

La visite durera environ 1H et ne nécessitera pas de tenue particulière. Deux créneaux de visite sont disponibles : 9H30 ou 10H30 (merci de bien indiquer lors de votre inscription quel créneau vous choisissez)

Inscription par e-mail (marielle.dupre@ad-industries.fr) ou sur la plateforme d’inscription en ligne avant le 17 novembre 2023 dans la limite des places disponibles.

AD Industries Hydraulics 1 route du Somport 644000 Gurmençon Gurmençon 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine marielle.dupre@ad-industries.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

ADIndustries Hydraulics