Ad Hoc festival : "Un soir chez Boris" Le Havre, 11 décembre 2021

Ad Hoc festival : “Un soir chez Boris” 2021-12-11 20:30:00 – 2021-12-11

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Solo de cirque sous yourte – Olivier Debelhoir

Sanglier empaillé et tubes des années 80

Boris est artiste de cirque, trappeur des banlieues, funambule de proximité, amoureux des ours et de l’accordéon… Ce soir, il vous accueille sous sa yourte. Le personnage est un brin patibulaire et l’ambiance semble étrange, mais on ne peut pas être foncièrement mauvais quand on est fan des chansons d’amour des années 80 ! Boris vit seul, très seul. Alors il s’invente une foule d’amis imaginaires et partage avec la centaine de spectateurs qui l’entourent une espèce de joie étonnante, de bonne humeur nécessaire et un peu troublante. Boris enlace sa solitude comme si elle était sa meilleure amie dans un solo qui déborde d’humour, de virtuosité et d’humanité. En équilibre sur une paire de skis, une pelle ou une échelle instable, il réchauffe l’ambiance sous la yourte de sa douce folie et nous promet un moment de rire et d’émotion que nous ne sommes pas près d’oublier.

Date : Le samedi 11 décembre à 16h30 et à 20h30

Lieu : Le Volcan (Yourte sur le grand plateau)

Durée : 1h

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 8 ans.

