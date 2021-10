Ad Hoc festival : “Un Carnaval des Animaux” Saint-Romain-de-Colbosc, 5 décembre 2021, Saint-Romain-de-Colbosc.

Ad Hoc festival : “Un Carnaval des Animaux” 2021-12-05 – 2021-12-05 Rue Henri Odièvre Le SiRoCo

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Spectacle de marionnettes et musique – Compagnie La Magouille et l’Orchestre Régional de Normandie.

Deux jeunes sapiens s’amusent à se changer en gnou et en zèbre, et inventent une histoire où les animaux occupent enfant le devant de la scène. Il y est alors question de fugue, d’errance, de terre sèche et agonisante, mais aussi de coopérations et de ressources insoupçonnées. Au cours de cette longue nuit pleine de rencontres et de rebondissements, lion, tortues, éléphante…, tous vont tenter d’unir leurs forces afin qu’une nouvelle aube commence. A l’occasion du 100ème anniversaire de la disparition de Camille Saint-Saëns (1835-1921), l’Orchestre Régional de Normandie, la Compagnie La Magouille et le violoniste et compositeur Régis Huby s’associent pour proposer une nouvelle version du célèbre Carnaval des Animaux. Julie Aminthe livre ici une pièce inédite qui vient le compléter et y ajouter un regard neuf.

Date : Le dimanche 5 décembre à 15h

Durée : 1h

Tarif unique : 5€ (ouverture des réservations le 16 octobre à 14h – 02 35 19 10 20)

Tout public, à partir de 6 ans.

dernière mise à jour : 2021-10-15 par