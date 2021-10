Ad Hoc festival : “Supernova ou la possibilité de la joie” Manéglise, 12 décembre 2021, Manéglise.

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre – Compagnie Barbès 35 / Cendre Chassanne et Carole Guittat

Le vent se lève, il faut vivre

Une supernova, c’est l’explosion d’une étoile. De ce chamboulement, quelque chose renaît, autrement. Qu’en est-il aujourd’hui, après la crise inouïe qui a secoué notre monde ? Comment l’émerveillement d’être au monde rejaillit ? Et la joie, simple, pure et entière des enfants peut-elle refermer la faille qui a éloigné les générations ? Les deux autrices, accompagnées d’un philosophe spécialiste de l’enfance, ont interrogé des élèves sur notre époque bouleversée avant d’écrire ce spectacle sensible. L’écriture directe et poétique de Cendre Chassanne et Carole Guittat prend la jeunesse au sérieux, lui offre la joie comme une possibilité de reconstruire, comme un droit absolu.

Date : Le dimanche 12 décembre à 15h

Lieu : École Georges Braque, Manéglise

Durée : 45 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 6 ans.

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/adhoc-festival/edition-2021-2022

