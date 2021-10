Ad Hoc festival : “Pépé Bernique” Saint-Martin-du-Manoir, 5 décembre 2021, Saint-Martin-du-Manoir.

Ad Hoc festival : “Pépé Bernique” 2021-12-05 15:00:00 – 2021-12-05

Saint-Martin-du-Manoir Seine-Maritime Saint-Martin-du-Manoir

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre d’objets – Compagnie Les Becs verseurs

Pépé, raconte-moi une histoire…

Ce n’est pas parce qu’on n’a que sept ans qu’on ne se pose pas de grandes questions. Rien de tel, alors, qu’un moment avec son grand-père tendre et facétieux pour se laisser aller en toute confiance, bercé par ses histoires, au gré des promenades sur la plage.

Ces instants, tout simples et pourtant très forts, prennent vie sur scène à travers les mots de la comédienne Marina Le Guennec et les dessins de l’illustratrice Agathe Halais. Ensemble, elles animent une foule de petits objets parfois inattendus (assiette, mouchoir, petite voiture), empilent des cubes, les assemblent et les couvrent de dessins… L’illustratrice opère à vue et dessine une grande fresque pendant que la comédienne nous raconte cette jolie relation entre une petite fille qui grandit et un pépé qui vieillit.

Date : Le dimanche 5 décembre à 15h

Lieu : Salle polyvalente, Saint-Martin-du-Manoir

Durée : 50 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 7 ans.

