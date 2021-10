Sainte-Adresse Sainte-Adresse Sainte-Adresse, Seine-Maritime Ad Hoc festival : “P.I.E.D #Format de poche” Sainte-Adresse Sainte-Adresse Catégories d’évènement: Sainte-Adresse

Seine-Maritime

Ad Hoc festival : “P.I.E.D #Format de poche” Sainte-Adresse, 5 décembre 2021, Sainte-Adresse. Ad Hoc festival : “P.I.E.D #Format de poche” 2021-12-05 10:30:00 – 2021-12-05

Sainte-Adresse Seine-Maritime Dans le cadre du Ad Hoc festival. Danse – La Ruse Un éloge des pieds, du peton au panard. Bien loin du vénéré cerveau, ils définissent notre démarche et notre posture, assurent notre contact avec la terre. Des petits pieds potelés des bébés aux pas comptés de nos aînés, des petons bondissants aux orteils torturés dans les chaussures de bal, ces héros du quotidien accompagnent tous les mouvements de notre existence. Voici un spectacle qui, par la danse, la musique et la voix, caresse le pied dans le sens du poil. Deux danseuses explorent, dans un moment ludique et plein de vie, les singularités de nos corps : traîner les pieds, marcher au pas, aller de l’avant… à chacun son rythme. Alors déchaussez-vous, laissez-vous guider dans l’univers singulier de La Ruse, vous ne direz plus jamais « bête comme ses pieds » ! Date : Le dimanche 5 décembre à 10h30 et à 16h

Lieu : École maternelle du Manoir, Sainte-Adresse

Durée : 30 min

Tarif unique : 5€ Tout public, à partir de 4 ans. Dans le cadre du Ad Hoc festival. Danse – La Ruse Un éloge des pieds, du peton au panard. Bien loin du vénéré cerveau, ils définissent notre démarche et notre posture, assurent notre contact avec la terre. Des petits pieds potelés des bébés aux… Dans le cadre du Ad Hoc festival. Danse – La Ruse Un éloge des pieds, du peton au panard. Bien loin du vénéré cerveau, ils définissent notre démarche et notre posture, assurent notre contact avec la terre. Des petits pieds potelés des bébés aux pas comptés de nos aînés, des petons bondissants aux orteils torturés dans les chaussures de bal, ces héros du quotidien accompagnent tous les mouvements de notre existence. Voici un spectacle qui, par la danse, la musique et la voix, caresse le pied dans le sens du poil. Deux danseuses explorent, dans un moment ludique et plein de vie, les singularités de nos corps : traîner les pieds, marcher au pas, aller de l’avant… à chacun son rythme. Alors déchaussez-vous, laissez-vous guider dans l’univers singulier de La Ruse, vous ne direz plus jamais « bête comme ses pieds » ! Date : Le dimanche 5 décembre à 10h30 et à 16h

Lieu : École maternelle du Manoir, Sainte-Adresse

Durée : 30 min

Tarif unique : 5€ Tout public, à partir de 4 ans. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Adresse, Seine-Maritime Autres Lieu Sainte-Adresse Adresse Ville Sainte-Adresse lieuville 49.50955#0.08315