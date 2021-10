Ad Hoc festival : “L’Encyclopédie des Super-héros” Turretot, 11 décembre 2021, Turretot.

Ad Hoc festival : “L’Encyclopédie des Super-héros” 2021-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-11

Turretot Seine-Maritime Turretot

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre de bande-dessinée – Thomas Quillardet

Et toi, c’est quoi ton super pouvoir ?

Fabriquer un super-héros en quarante-cinq minutes chrono, c’est le défi que se sont donné les deux personnages de ce spectacle. Un peu comédiens, un peu savants fous et toujours prêts à enfiler une cape, ils fabriquent les héros et héroïnes qui sauront sauver l’humanité en cas de besoin. Ils ont pour cela tout ce qu’il faut dans leur laboratoire, véritable cabinet de curiosités aux allures pop : des tubes à essais, des instruments bizarres et surtout la collection complète de tous les super-pouvoirs dont nous rêvons tous ! Thomas Quillardet raconte, avec ce spectacle dopé à la kryptonite, que la fascination pour les super-héros n’a pas d’âge. Enfants et adultes plongent avec délices dans cet univers entrelaçant théâtre et bande-dessinée !

Date : Le samedi 11 décembre à 15h

Lieu : Salle des fêtes, à Turretot

Durée : 45 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 7 ans.

