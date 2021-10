Ad Hoc festival : “Le passant” Gonfreville-l’Orcher, 12 décembre 2021, Gonfreville-l'Orcher.

Ad Hoc festival : “Le passant” 2021-12-12 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-12

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime Gonfreville-l’Orcher

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre visuel, dansant et énergique – Compagnie Laïka

Home sweet home

Il y a des gens qui se sentent partout chez eux… quitte à prendre racine dans la demeure des autres. Et il y a ceux qui errent de loft en bicoque sans trouver le domicile où ils se sentiront bien. Nous faisons ici connaissance avec quatre personnages en quête de leur « chez soi ». Ils s’installent, déménagent ou font leur valise. Sans un mot, ils jouent, rient, dansent et expérimentent toutes les formes de colocation. Ils cherchent un toit comme on cherche chaussure à son pied. Emmenés par la mise en scène joueuse de Michai Geyzen, le collectif s’accorde petit à petit sur une pulsation commune, portée par l’énergie débordante des interprètes. Un spectacle drôle et touchant sur l’art délicat de vivre ensemble.

Date : le dimanche 12 décembre à 16h

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Durée : 50 min

Tarif : 5€

Tout public, à partir de 6 ans.

