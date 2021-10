Ad Hoc festival : “Le Complexe du Pingouin” Criquetot-l’Esneval, 11 décembre 2021, Criquetot-l'Esneval.

Ad Hoc festival : “Le Complexe du Pingouin” 2021-12-11 – 2021-12-11

Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime Criquetot-l’Esneval

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Marionnettes – Compagnie Le Mouton Carré

Les ailes du désir

Si le pingouin appartient à la grande famille des oiseaux, il fait bel et bien partie de ceux qui ne volent pas. Quelle tristesse d’avoir des ailes si elles ne peuvent pas vous porter dans les airs, vous propulser en vrilles et loopings dans les nuages comme les autres volatiles.

Mais voilà un jeune pingouin qui n’a pas l’intention de s’en tenir à ce constat désolant : il volera ! La magie de la marionnette, animée à vue par la compagnie Le Mouton Carré, fera le reste, emmenant ce personnage bien décidé dans un voyage visuel et sonore. Ce pingouin pas comme les autres et qui s’aventure au-delà de sa condition nous invite à regarder plus loin, plus haut et à nous poser en chemin des questions étonnantes : les oiseaux ont-ils aussi le vertige ?

Date : Le samedi 11 décembre à 16h30

Lieu : Salle des fêtes, Criquetot-l’Esneval.

Durée : 35 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 3 ans.

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Marionnettes – Compagnie Le Mouton Carré

Les ailes du désir

Si le pingouin appartient à la grande famille des oiseaux, il fait bel et bien partie de ceux qui ne volent pas. Quelle tristesse d’avoir des ailes si…

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Marionnettes – Compagnie Le Mouton Carré

Les ailes du désir

Si le pingouin appartient à la grande famille des oiseaux, il fait bel et bien partie de ceux qui ne volent pas. Quelle tristesse d’avoir des ailes si elles ne peuvent pas vous porter dans les airs, vous propulser en vrilles et loopings dans les nuages comme les autres volatiles.

Mais voilà un jeune pingouin qui n’a pas l’intention de s’en tenir à ce constat désolant : il volera ! La magie de la marionnette, animée à vue par la compagnie Le Mouton Carré, fera le reste, emmenant ce personnage bien décidé dans un voyage visuel et sonore. Ce pingouin pas comme les autres et qui s’aventure au-delà de sa condition nous invite à regarder plus loin, plus haut et à nous poser en chemin des questions étonnantes : les oiseaux ont-ils aussi le vertige ?

Date : Le samedi 11 décembre à 16h30

Lieu : Salle des fêtes, Criquetot-l’Esneval.

Durée : 35 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 3 ans.

dernière mise à jour : 2021-10-18 par