Ad Hoc festival : “Kesta” Montivilliers, 5 décembre 2021, Montivilliers.

Ad Hoc festival : “Kesta” 2021-12-05 17:00:00 – 2021-12-05 Rue Henri Odièvre 1 Rue Oscar Commettant

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre – Compagnie Akté – Anne-Sophie Pauchet, Manon Ona

Dans les interstices

Aujourd’hui, au lieu de monter dans le bus qui le conduit au collège, Kesta se réfugie dans un passage souterrain et rencontre, jour après jour, l’homme sans année, moitié clochard céleste, moitié philosophe. Il fait également la connaissance d’une jeune fille de son âge qui a peut-être aussi des raisons de se cacher.

Dans ce voyage initiatique immobile, chacun se découvre en même temps qu’il s’ouvre à l’autre. De leurs différences et au delà des silences, va naître une amitié inattendue.

Anne-Sophie Pauchet propose la toute première mise en scène de ce texte pudique et touchant, à l’écriture scandée comme le flow d’une bande d’ados cabossés.

Date : Le dimanche 5 décembre à 17h

Lieu : Salle Michel Vallery, à Montivilliers

Durée : 50 min

Tarif unique : 5€ (ouverture des réservations le 16 octobre à 14h – 02 35 19 10 20)

Tout public, à partir de 9 ans.

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre – Compagnie Akté – Anne-Sophie Pauchet, Manon Ona

Dans les interstices

Aujourd’hui, au lieu de monter dans le bus qui le conduit au collège, Kesta se réfugie dans un passage souterrain et rencontre, jour…

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/adhoc-festival

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre – Compagnie Akté – Anne-Sophie Pauchet, Manon Ona

Dans les interstices

Aujourd’hui, au lieu de monter dans le bus qui le conduit au collège, Kesta se réfugie dans un passage souterrain et rencontre, jour après jour, l’homme sans année, moitié clochard céleste, moitié philosophe. Il fait également la connaissance d’une jeune fille de son âge qui a peut-être aussi des raisons de se cacher.

Dans ce voyage initiatique immobile, chacun se découvre en même temps qu’il s’ouvre à l’autre. De leurs différences et au delà des silences, va naître une amitié inattendue.

Anne-Sophie Pauchet propose la toute première mise en scène de ce texte pudique et touchant, à l’écriture scandée comme le flow d’une bande d’ados cabossés.

Date : Le dimanche 5 décembre à 17h

Lieu : Salle Michel Vallery, à Montivilliers

Durée : 50 min

Tarif unique : 5€ (ouverture des réservations le 16 octobre à 14h – 02 35 19 10 20)

Tout public, à partir de 9 ans.

dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie