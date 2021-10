Ad Hoc festival : “Conte chiffonné” Gainneville, 5 décembre 2021, Gainneville.

Ad Hoc festival : “Conte chiffonné” 2021-12-05 16:00:00 – 2021-12-05

Gainneville Seine-Maritime Gainneville

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre de tissus, chiffons et marionnettes – Le Clan des Songes

Cousu main.

Est-ce un tas de tissus, chiffons et autres dentelles ou le décor d’un conte musical et poétique ? De cet amas qui la recouvre complètement, la comédienne fait surgir et disparaître les personnages d’une histoire qui ressemble à celle de Cendrillon. La marâtre, les sœurs et la bonne fée prennent vie comme par enchantement, entourées de châteaux brodés et de princes charmants chiffonnés, animés par les doigts experts de la marionnettiste. La compagnie Le Clan des Songes, dont on a déjà vu le théâtre de matières et de marionnettes dans la programmation du Volcan Junior, propose un voyage aussi grand que l’imagination des enfants, une épopée qui se déroule comme une bobine de fil entrelacé dans les étoffes.

Date : Le dimanche 5 décembre à 11h et à 16h.

Lieu : Le Grenier à Sel, Gainneville

Durée : 35 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 3 ans.

