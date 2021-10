Ad Hoc festival : “Block” Harfleur, 11 décembre 2021, Harfleur.

Ad Hoc festival : “Block” 2021-12-11 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-11

Harfleur Seine-Maritime Harfleur

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre sonore – Compagnie La boîte à sel

Symphonie numérique et burlesque

Connaissez-vous les « boîtes à meuh » ? Voici leur version 2.0 !

Avec “Block”, découvrez toute une collection de petites boîtes cubiques programmées pour délivrer les sons de la ville : klaxons, sirènes et autres bruits de travaux. Faites également connaissance avec leur dompteuse, tantôt cheffe d’orchestre, cheffe de chantier ou architecte de cette cité sonore, lumineuse… et un brin indisciplinée ! Elle tente de garder le contrôle pour mettre en musique une joyeuse symphonie urbaine, mais les blocks ont bien envie de prendre leur indépendance, de jouer avec l’imprévu et de décoiffer l’ordre établi.

Un voyage pour des yeux et des oreilles grands ouverts, plein de surprises et d’éclats de rire.

Date : le samedi 11 décembre à 16h

Lieu : La Forge, Harfleur

Durée : 40 min

Tarif : 5€

Tout public, à partir de 3 ans.

