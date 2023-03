Boutique AD Cuir AD Cuir Vézelay Catégories d’Évènement: Vézelay

Boutique AD Cuir AD Cuir, 27 mars 2023, Vézelay. Boutique AD Cuir 27 mars – 2 avril AD Cuir AD Cuir Retrouvez-moi dans ma boutique de maroquinerie à Vézelay lors de la semaine des JEMA (Journée Européenne des Métiers d’Art).

Dans ma boutique, vous pourrez découvrir des réalisations telles que des sacs, des portes feuilles/monnaie et des ceintures. Tous mes produits sont réalisés avec un cuir pleine fleur provenant de France.

Mes réalisations sont entièrement pensées et fabriquées par mes soins en apportant un soin particulier aux finitions.

Je crée aussi sur demande des sacs et autres petits produits personnalisés.

Venez me rencontrer et découvrir la maroquinerie artisanale. AD Cuir 12 rue saint etienne 89450 Vezelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://instagram.com/ad_cuir?igshid=ZDdkNTZiNTM= »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 maroquinerie sac Collection de sac AD Cuir

