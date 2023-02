ACV2F fait la fête à Nodris, 10 mars 2023, Vertheuil .

ACV2F fait la fête à Nodris

Domaine de Nodris Vertheuil Gironde

2023-03-10 18:00:00 – 2023-03-10

Vertheuil

Gironde

EUR 0 A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’association ACV2F (Agir Contre les Violences Faites aux Femmes) vous invite à sa soirée festive.

Au programme : accueil et présentation de l’association, suivi des 2 concerts de Lolla Be et de Jazz rock and Lolla.

Présence de stands de producteurs locaux.

Restauration et buvette sur place.

+33 6 70 72 30 51

acV2F

Vertheuil

