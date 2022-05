A’cueillir la VIE, 4 juin 2022, .

A’cueillir la VIE

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 16:00:00

Nous cheminerons, en marche d’ouverture du coeur, au contact du souffle, les sens en éveil, pour nous relier avec gratitude à la nature. Des mouvements bioénergétiques et de coach respiration, favoriseront les sensations de circulation de vie dans le corps, et un bon ancrage pour nos moments de rencontre avec nos amis les arbres. Avec Vianney, nous découvrirons les joies de la cueillette sauvage qui agrémentera naturalicieusement notre repas. Et nous vous réservons bien d’autres surprises créatives….

Places limitées

A partir de 18 ans (ou 12 ans si enfant volontaire).

Nous cheminerons, en marche d’ouverture du coeur, au contact du souffle, les sens en éveil, pour nous relier avec gratitude à la nature. Des mouvements bioénergétiques et de coach respiration, favoriseront les sensations de circulation de vie dans…

Nous cheminerons, en marche d’ouverture du coeur, au contact du souffle, les sens en éveil, pour nous relier avec gratitude à la nature. Des mouvements bioénergétiques et de coach respiration, favoriseront les sensations de circulation de vie dans le corps, et un bon ancrage pour nos moments de rencontre avec nos amis les arbres. Avec Vianney, nous découvrirons les joies de la cueillette sauvage qui agrémentera naturalicieusement notre repas. Et nous vous réservons bien d’autres surprises créatives….

Places limitées

A partir de 18 ans (ou 12 ans si enfant volontaire).

dernière mise à jour : 2022-03-26 par