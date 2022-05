Actualité du numérique à l’INHA : sur les traces de Jacques Doucet Maison de ventes Osenat Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Actualité du numérique à l’INHA : sur les traces de Jacques Doucet Maison de ventes Osenat, 4 juin 2022, Fontainebleau. Actualité du numérique à l’INHA : sur les traces de Jacques Doucet

Maison de ventes Osenat, le samedi 4 juin à 15:30

Plusieurs projets numériques ont été développés ces dernières années à l’Institut national d’histoire de l’art autour de la figure tutélaire de Jacques Doucet (1853-1929), couturier, collectionneur, mécène et fondateur de la bibliothèque d’art et d’archéologie. Nous verrons à travers ces exemples comment le numérique permet une collaboration féconde entre chercheurs et ingénieurs, grâce à des outils performants et novateurs. Il offre ainsi une véritable médiation de la recherche au grand public comme au public spécialisé. _ Maison de ventes Osenat 9 Rue Royale, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Maison de ventes Osenat Adresse 9 Rue Royale, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Maison de ventes Osenat Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Maison de ventes Osenat Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Actualité du numérique à l’INHA : sur les traces de Jacques Doucet Maison de ventes Osenat 2022-06-04 was last modified: by Actualité du numérique à l’INHA : sur les traces de Jacques Doucet Maison de ventes Osenat Maison de ventes Osenat 4 juin 2022 Fontainebleau Maison de ventes Osenat Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne